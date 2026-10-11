RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Печерск в зоне риска: эксперт по энергетике назвал самые уязвимые места Киева

10:43 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: Александр Харченко (криншот с видео)

Наиболее уязвимым районом в Киеве, с точки зрения коммунальной инфраструктуры, является Печерск. А отдельного района с критически высокими рисками по всему городу нет.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Отвечая на вопрос о том, какой район наиболее и наименее уязвимый с точки зрения электричества, воды и канализации, эксперт отметил:
"Печерск. Технически хуже всего на Печерске. Он уже стоял и это может повториться. А так, нет отдельного района с высокими рисками. У нас в зоне риска на эту зиму, где нет резервного теплоснабжения, останется где-то под 3 тысячи домов по городу. Они разбросаны по городу".

По словам Харченко, Печерский холм является одним из самых проблемных мест в столице с точки зрения отопления из-за того, что там "настроили случайным образом много площадей, ничем не обеспеченных".

Чтобы полностью оградить город от угроз и спокойно смотреть на отопительный сезон, Киеву нужны дополнительные ресурсы.

"Нам нужно реально еще два года и где-то 700-800 млн евро инвестиций, чтобы довести город до ситуации, когда нам все эти угрозы..ну более-менее спокойно мы на них смотрим", - подчеркнул директор Центра исследования энергетики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Отключения светаКиевВойна в Украине