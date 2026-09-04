НДС 5% на базовые продукты питания и лекарства: Терехов представил подходы к борьбе с бедностью

В частности, по словам Терехова, речь идет о понижении НДС на продукты первой необходимости.

"Война год за годом разрушает благосостояние людей, забирает работу, доходы, сбережения, у кого-то – собственный дом, возможность жить, возможность работать и строить будущее… Нам нужно действовать на опережение. Государство сегодня должно построить систему так, чтобы был рост доходов населения, чтобы мы не теряли людей", – сказал Терехов.

Как отметил он, речь идет, в частности, о базовых продуктах питания: мясе, рыбе, молочных продуктах, овощах, фруктах, муке, крупах, масле, макаронных и хлебобулочных изделиях.

"Я прекрасно понимаю, что сегодня государственный бюджет непростой, и идет в большинстве своем на оборону, на Вооруженные Силы Украины. Но сегодня очень важно найти возможности, чтобы наши люди жили достойно", – заявил Терехов во время круглого стола "Ответить на вызов бедности: новые инициативы к государственной политике социальной защиты".

Среди предложений, которые подготовила возглавляемая им Ассоциация прифронтовых городов и общин Украины, также снижение действующей льготной ставки НДС для лекарственных средств и медицинских изделий с 7% до 5%, и расширение перечня товаров, на которые она распространяется.

Отдельно Ассоциация предлагает временно установить ставку НДС в 7% на оборудование для автономного и резервного электропитания домохозяйств.

Как удержать бюджет

На уточняющий вопрос РБК-Украина, как это можно сделать без существенного падения доходов национального бюджета, Терехов отметил, что нужен аудит уже имеющихся неэффективных программ и другие мероприятия.

"Очень много способов, как сегодня можно не потерять бюджет. Это, прежде всего, четкий контроль, аудит тех несостоятельных программ, которые сегодня существуют и финансируются. Кроме этого, нужно работать над тем, чтобы у нас не было коррупции, не было хищения средств. И это главное. Тогда и наши международные партнеры будут нас поддерживать", – сказал Терехов.

Вместе с тем, Терехов подчеркнул, что государство должно приложить усилия, чтобы возможное снижение НДС дало эффект для тех граждан, которые больше нуждаются в помощи, а не для спекулянтов.

"Нужен четкий контроль органов за торговой надбавкой и ограничение торговой надбавки. И это касается не только социально значимых товаров на сегодняшний день. В условиях войны, я считаю, что он должен быть очень жестким", – подчеркнул мэр Харькова.

Повышение "минималок"

Также в рамках подготовки государственного бюджета 2027 года Ассоциация предложила повысить минимальную заработную плату не менее 10 тыс. грн, а минимальную пенсию – до 6 тыс. грн.

Среди других предложений – повышение помощи внутриперемещенным лицам (ВПЛ) до 4,5 тыс. грн на человека и гарантирование его выплаты в течение первых 6 месяцев после перемещения независимо от дохода семьи.

В то же время предлагается установить норму, чтобы в течение первого года после трудоустройства человека, длительно не работавшего или получавшего социальную помощь, половина его зарплаты не должна учитываться при определении права семьи на социальную поддержку. Сами выплаты должны сокращаться постепенно.