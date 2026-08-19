"Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее

Главное: Рейтинговая ситуация: Мэр Харькова Игорь Терехов возглавил опрос КМИС по балансу доверия (52%), а его потенциальный проект занимает третье место в рейтингах.

Мэр Харькова Игорь Терехов возглавил опрос КМИС по балансу доверия (52%), а его потенциальный проект занимает третье место в рейтингах. Фактор зимы: популярности способствовал выгодный контраст с Киевом в подготовке города к критически тяжелой зиме 2025-2026 годов.

популярности способствовал выгодный контраст с Киевом в подготовке города к критически тяжелой зиме 2025-2026 годов. Изменение масштаба: Несмотря на отказ от должности в правительстве, в команде Терехова готовятся к выходу в общенациональную политику.

Несмотря на отказ от должности в правительстве, в команде Терехова готовятся к выходу в общенациональную политику. Ключевые риски: Политсиле угрожает замкнутость в "восточной" нише и отсутствие настоящей "левой политической ниши".

Продолжительное отсутствие выборов в Украине, с одной стороны, законсервировало политическую систему. С другой стороны, именно нынешние времена чрезвычайных испытаний дают шанс проявиться новым лидерам в разных областях украинской жизни.

Конечно, прежде всего военным. За время большой войны с Россией появилось уже много командиров, чьи имена еще несколько лет назад ничего или почти ничего не говорили широким слоям населения. И в будущем, если будет такое желание, некоторые из этих лидеров вполне могут конвертировать народное доверие в политический капитал и попробовать силы на президентских или как минимум парламентских выборах.

Чисто в гражданском секторе политические лифты работают заметно хуже. В частности, за время большой войны фактически нет примеров, когда региональные лидеры "вырастали" у лидеров общенационального масштаба (правда, за немногочисленными исключениями, таких примеров было немного и до войны).

Вместе с тем, один из положительных "побочных эффектов", который планировался во время проведения реформы децентрализации несколько лет назад, как раз предполагал возможности подобного роста. Совершенно в духе европейских стран, больших и малых, где успешный мэр города или руководитель региона часто со временем занимает свое место и в национальной политике.

Какие цифры у проекта Терехова

Согласно данным разных социологических опросов, среди наиболее узнаваемых в государственном масштабе местных деятелей выделяется мэр Харькова Игорь Терехов.

Проведенный в мае-июне этого года опрос Киевского городского института социологии вообще дал ему первое место по балансу доверия-недоверия среди украинцев из всех предложенных в опроснике деятелей - 52% доверия против 19% недоверия (по сравнению с предыдущим, январским, опросом КМИС эти цифры улучшились на несколько процентов).

Другой опрос, проведенный социологической компанией СОЦИС в марте, отдал условному политическому проекту во главе с Тереховым третье место на парламентских выборах – 13,7% среди тех, кто пойдет на выборы и определился со своим фаворитом (после условных "партии Залужного" и "партии Буданова").

Игорь Терехов в Харькове (фото: Фейсбук-страница Терехова)

Ключевой фактор, способствовавший росту узнаваемости и доверия к Терехову, вполне очевиден и без глубокого социологического анализа – крайне тяжелая зима 2025-26. Которая оказалась особенно тяжелой для Киева, где системные российские атаки по энергетике наложились на недостаточную подготовку города к такому кризису и в целом разбалансированную систему управления столицей, о чем РБК-Украина подробно писало.

На этом фоне Харьков как, пожалуй, самый близкий к Киеву по параметрам украинский город, выглядел гораздо более готовым к вызовам. Еще и с учетом фактора приближенности к фронту – от Харькова до российских позиций несколько десятков километров, тогда как Киев, как ни крути, город тыловой. Поэтому непроизвольное сравнение киевского и харьковского руководства сложилось в пользу последнего.

Переход на национальный уровень

О короткой "скамейке запасных" нынешней властной команды за последние годы медиа, в том числе и РБК-Украина, писали немало. В ходе летней перезагрузки Кабинета министров этот кадровый дефицит в очередной раз наглядно проявился.

Итак, как рассказывали источники РБК-Украина, во власти задумывались над привлечением менеджеров "со стороны", в том числе и харьковского мэра Терехова, которому могли предложить правительственное кресло.

В частности, после того, как Зеленский объявил о предстоящей отставке Юлии Свириденко с премьерской должности, он провел серию показательных встреч с несколькими деятелями – в том числе и с Тереховым. В медиа и соцсетях это расценили как своеобразный "кастинг" на вакантную премьерскую должность.

Ведь подобные встречи, с фотопостами в Телеграмме, президент проводил и после увольнения предыдущего руководителя своего Офиса. И один из приглашенных тогда – начальник ГУР Кирилл Буданов – впоследствии действительно занял должность на Банковой. По аналогии Терехова начали серьезно обсуждать в качестве возможного претендента на премьерское кресло или другую должность в Кабмине.

Впрочем, он остался в Харькове – по достаточно очевидным соображениям. Без наличия собственной опоры в Верховной раде (а Терехову взять ее было неоткуда) любой глава правительства обречен оставаться во взвешенном состоянии. Поле для его маневра априори ограничено, а регулярные конфликты у премьера, вице-премьера или министра с настроенным на популизм депутатским корпусом неотвратимы.

Кроме того, поскольку на обозримую перспективу никакого завершения войны, а следовательно и выборов, не просматривается, резкий переход с местного на центральный уровень мог бы стать политическим фальстартом. Почти наверняка такого маневра не поняли бы прежде всего сами харьковчане.

Впрочем, по информации приближенных к Терехову источников РБК-Украина, городской политикой горизонты планирования у мэра все же не ограничиваются. И в его команде всерьез нацелились на переход на уровень национальной политики, примеряясь фактически вакантной в Украине левоцентристской нише.

Свободная ниша

После 2014 года, с первой волной российской агрессии фактически все партии, которые использовали в названии или позиционировали себя как "левые", подверглись общественной анафеме.

Причина очевидна – едва ли не все из них оказались предателями или, по крайней мере, пророссийскими коллаборантами, помогая врагу в практической или как минимум информационной борьбе против Украины. Многие некогда крепкие проекты, вроде Социалистической или Прогрессивно-социалистической партии, маргинализировались и сошли с политической арены задолго до 2014-го.

Не говоря о том, что все эти и множество других левых политических проектов на самом деле только эксплуатировали соответствующую риторику и особенно нарративы, по сути же являясь лишь политическими инструментами различных финансово-промышленных групп.

Терехов на месте российского обстрела (фото: Getty Images)

Однако после подобной "самоочистки" левого политического фланга соответствующий политический запрос никуда не исчез. И чуть ли не все украинские политические партии, позиционируя себя "правыми" и "правоцентристами" (и, например, входя в соответствующие альянсы на панъевропейском уровне) продолжали эксплуатировать левые нарративы на практике. Но не признаваясь в этом избирателям, большинство из которых достаточно далеки от политической теории.

Вместе с тем, в самом понятии "левой партии" нет ничего априори антиукраинского или априори пророссийского. Доказательство этому – нахождение у власти во множестве западных развитых стран политсил левого толка. И многие из них настроены к стране-агрессору вполне критично, а левоцентристские правительства годами поддерживают Украину. В общем, "левый" – вовсе не означает "коммунистический", "сталинистский" или "пророссийский". Хотя, безусловно, подобный стереотип в массовом сознании укоренился уже достаточно глубоко – и, следует признать, небезосновательно.

"Левоцентристы" или "крепкие хозяйственники"?

В общем, потенциальная политическая сила Терехова, с соответствующим позиционированием, как раз и могла бы занять левую политическую нишу. Однако в действительности не все так просто.

"Нет и не будет никакой условной "левой" ниши в украинском электоральном пространстве. Есть ниша "социального популизма". Но для достижения результата в этой нише нужны будут бюджетные деньги, которые после завершения войны будут в большом дефиците, и позиции в центральной власти, чтобы эти деньги получить", – сказал РБК-Украина политолог Владимир Фесенко.

Как считает политолог, партия Терехова будет находиться не в "левой", а скорее в "восточной" избирательной нише – а это налагает ограничения на электоральный потенциал.

Схожие аргументы в разговоре с РБК-Украина использует и директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. "С одной стороны, речь идет об ориентации на электорат Юга и Востока. Относительно ценностных ориентиров – это то, что когда-то называлось "крепкими хозяйственниками". И это дополняется ориентиром на то, что вот, мы прифронтовая зона, мы сами себя защищаем, мы можем говорить на разных языках, но мы за Украину, мы за возрождение нашей страны и наших регионов в частности", – сказал он в комментарии изданию.

По словам Антиповича, здесь речь идет прежде всего о "местном патриотизме" и "крепких авторитетах на местах", вроде того же Терехова. А также – на ориентацию, прежде всего, на внутренние ресурсы Украины, региона, общины, города и т.д. "Насколько эта ниша электорально привлекательна для граждан? Простой ответ – привлекательна, и перспективна с точки зрения прохождения в парламент", – отметил социолог.

Вместе с тем, он предостерегает, что в данном случае есть значительный переток электората – как к избирателям Владимира Зеленского, так и другим "невоенным" проектам, вроде "Батькивщины" Юлии Тимошенко и проекта Дмитрия Разумкова. И вообще, о каких-то электоральных перспективах любого проекта, подчеркивает Антипович, говорить рано – пока совершенно непонятны время и обстоятельства, в которых украинцы будут определяться со своими электоральными симпатиями.

Аналогичную оговорку выдвигает и Владимир Фесенко. "На данный момент у этой условной партии есть шансы преодолеть избирательный барьер и провести в будущий состав Верховной Рады свою небольшую фракцию", – сказал он в комментарии изданию, подчеркнув, что так ситуация выглядит именно по состоянию "на данный момент", а по завершении войны ситуация вполне может ухудшиться.

Выборы покажут

Кроме общей неуверенности в условиях и времени проведения выборов, ресурсной базы отдельных их участников потенциально есть и факторы, которые могли бы сработать на руку потенциальному проекту Терехова.

В частности, тот факт, что российская агрессия среди прочего нанесла и страшный удар по благосостоянию миллионов украинских граждан. В условиях полномасштабной войны многие готовы испытывать материальные трудности, хорошо понимая их причины. По ее завершении социально-экономические вопросы точно выйдут на первый план.

Игорь Терехов (фото: Getty Images)

Кроме того, как доказывает мировой опыт, социология часто ошибается, и результаты выборов приносят существкнные неожиданности. Особенно в условиях, когда в публичном пространстве доминируют определенные нарративы, которые почти не оставляют места для альтернативной мысли (или вытесняют ее на маргинес).

К примеру, общим местом давно стал образ послевоенной Украины как "стального дикобраза" или "европейского Израиля" – страны максимально милитаризованной, все сферы жизни которой подчинены подготовке к новым раундам противостояния с врагами.

После завершения войны вполне может оказаться, что далеко не все украинцы полностью разделяют именно такое видение послевоенного развития государства. И появится запрос на более социально-либеральную модель – конечно, при дальнейшем укреплении обороноспособности, отвергать такую потребность не будет ни один политик.

Несмотря на то, что электоральные перспективы потенциального политического проекта во главе с Тереховым вполне очевидны, такой партии в любом случае придется преодолеть серьезные вызовы. В частности – в своем позиционировании выйти за пределы условной "восточной ниши", апеллируя к проблемам, общим и для жителей Харькова, и для жителей Ужгорода.

Частично эта задача упрощается тем, что огромное количество жителей юга и востока, как наиболее приближенных к фронту регионов, за годы большой войны перебрались в центральные и западные области Украины. И, соответственно, вместе с ними "переехала" и та же "восточная ниша" потенциального электората.

Кроме того, надо держать на должном уровне медийную работу, ведь даже сейчас, в "безвыборный" период, украинское информационное пространство перенасыщено. И можно представить, что в нем будет происходить, когда последние эмбарго на политику упадут окончательно.