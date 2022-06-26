Від PayPal до Starlink. Якими технологіями світ підтримує Україну під час війни

З початку повномасштабної війни ми почали комунікацію із технологічними компаніями усього світу зі зрозумілим закликом – покинути ринок РФ та припинити фінансувати своїми податками вбивство українських дітей та мирних жителів. Адже після того, як російські танки зайшли на територію України, світ поділився на чорний та білий – і кожен мав свою сторону.

Зараз більше півсотні технологічних компаній світу покинули ринок рф. Це удар по цифровій економіці росії, яка вже відкотилася на десятки років назад. Окрім того, вихід компаній з ринку РФ також значить те, що всі думаючі люди, креативний клас просто покинуть країну. Це люди, які створюють продукти та цінність. Для розвитку їм потрібна свобода, якої вже майже немає.

Тим часом Україна продовжує розвиватися, нас підтримує світ. В Україні з’являються нові сервіси, яких всі так довго чекали. Застосунки додають українську мову та розширюють функції. А світові компанії відкривають представництва, попри те, що у нас триває війна.

PayPal

PayPal – одна з найбільших міжнародних систем онлайн-переказів. Нею користуються більше 400 мільйонів людей по всьому світу. Та чимало українців також. Втім, довгий час перекази працювали виключно у режимі send only – можна завести акаунт, поповнювати його та розраховуватися в інтернеті. Але отримувати гроші чи переказувати їх на українську банківську картку до повномасштабної війни було неможливо.

На четвертий день російського вторгнення ми закликали PayPal піти з російського ринку. За два тижні отримали відповідь від СЕО Дена Шульмана: компанія не тільки зупинила діяльність в Росії, а ще й відкрила можливість приймати платежі та виводити їх на власні картки в Україні без комісії. За три місяці роботи PayPal допоміг багатьом українцям отримати допомогу від близьких з-за кордону або назбирати гроші на спорядження для наших бійців.

Наразі приймати та надсилати гроші можуть лише приватні особи. Бізнес-акаунти поки що недоступні, але ми працюємо над цим.

Revolut дозволив відкривати картки для українців у Європі

Британська фінтех-компанія Revolut спростила багато вимог, необхідних для створення облікового запису, а також відмовилася від низки комісій за обмін валюти та поповнення рахунку. Вона надала можливість отримати доступ до своїх грошей, зв'язавши програму з українським банківським рахунком. Друзі та родичі, які вже перебувають у Європі, також зможуть швидко та безпечно переказати гроші.

Для відкриття рахунку електронних грошей в ЄС зазвичай потрібне підтвердження права на проживання у Європі. Компанія спростила цю вимогу, щоб якомога більше українців могли створити обліковий запис для доступу до своїх коштів. Це дуже важливо для громадян, які вимушено виїхали за кордон.

У мобільному застосунку Revolut ви отримуєте віртуальну банківську картку, якою зручно користуватися будь-де у світі. Можна платити з картки в локальній валюті країни, де ви перебуваєте, або знімати необхідну готівку. Також доступні й інші функції: миттєві перекази грошей між картками, аналітика витрат, перекази грошей за кордон. Перевагами Revolut за час повномасштабної війни скористувалося чимало українців: було відкрито 170 тисяч рахунків.

Українці отримали доступний роумінг в ЄС

Мільйони мирних українців покинули свої домівки у пошуках захисту та притулку до сусідніх країн ЄС. Наразі, це майже 7 млн наших громадян. Було надзвичайно важливо, щоб українці, які перебувають в ЄС, залишалися на зв’язку зі своїми рідними в Україні.

Для цього у квітні було укладено Спільну заяву операторів мобільного зв’язку України та ЄС. Вона стала практичним кроком до посилення двостороннього діалогу та пошуку оптимальних рішень для лібералізації тарифів на роумінг з ЄС. Спільна заява забезпечила доступні безкоштовні дзвінки в роумінгу для українських абонентів та міжнародні дзвінки в Україну з сім карт операторів ЄС, які отримали наші громадяни за кордоном. З української сторони до заяви долучились Київстар, Vodafone та Lifecell, а з боку ЄС уже понад 30 операторів.

Україна продовжує вживати заходів для забезпечення безкоштовного або зниженого роумінгу для українців в ЄС у довгостроковій перспективі. Зокрема, Мінцифри в травні звернулося до Європейської Комісії з запитом щодо можливості приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС та укладання відповідної Угоди. Очікується офіційна позиція ЄС із зазначеного питання.

Офіс Starlink в Україні

На сьогодні технологія Starlink допомагає нам вирішувати дві головні проблеми — повернення зв’язку і підтримка роботи об’єктів критичної інфраструктури. Зараз наша команда активно відвідує деокуповані території, щоб передати місцевим громадам термінали Starlink та допомогти їм бути на звʼязку.

Сьогодні в Україні працюють понад 12 тисяч терміналів Starlink. Ми отримали їх від SpaceX, міністрів цифрової трансформації країн ЄС та партнерів. А компанія вже відкриває офіс в Україні та внесена у перелік українських операторів.

Facebook українською мовою

Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше застосунків мали в налаштуваннях українську мову та повноцінно працювали на території нашої країни. Facebook – один із найпопулярніших застосунків в Україні вже багато років поспіль. І нарешті він доступний українською мовою. Якщо робоча мова вашого смартфона – українська, то Facebook також автоматично перейде на неї. Незабаром буде доступна й українська версія застосунку Messenger для iOS та Android.

Війна змусила нас набагато частіше взаємодіяти та звертатися до Meta. Meta однією з перших долучилася до блокування російських ресурсів, які поширюють брехню та дезінформацію. Компанія підтримує Україну та наші ініціативи. І ми сподіваємося, що скоро в Україні з’явиться власне представництво Meta.