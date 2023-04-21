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Паводок в Киеве. Вода отступает, на Левом берегу остаются подтопления

Фото: паводок в Киеве продолжает спадать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Паводок в Киеве уже несколько дней подряд идет на убыль. Однако на Левом берегу столицы остаются подтопленными парки и частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По состоянию на утро уровень воды в Днепре возле моста "Метро" составляет 9324 см. За последние дни вода отошла на 30 см. Однако в столице сохраняется второй (оранжевый) уровень опасности.

Из-за паводков остаются подтопленными парк "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков и наблюдается частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.

Пик половодья в Киеве ожидается завтра, но пока аварийных подтоплений в столице нет.

Напомним, по данным спасателей, в Украине паводок пошел на убыль. Однако в нескольких областях остаются подтопленными угодья, дома и домохозяйства.

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КиевВячеслав Негода