Паводки в Чернівецькій області: рівень води знизився майже на два метри

У Чернівецькій області стабілізується ситуація з паводками. Починаючи з півночі рівень води знизився на майже два метри.

Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

За станом на 11:00 рівень води у річці Прут становить 4,33 метра, тоді як в північ - 6,13 метра.

"Вода поступово відступає. Цієї ночі, 25 червня, гідрометеорологічний центр фіксував і продовжує фіксувати поступове зниження рівня води в річці Прут (в області Чернівців)", - повідомив Осачук.

Також в ОДА зазначили, що зараз в області підтоплено 731 будинок і 712 підвалів у 43 населених пунктах. Відселено 136 осіб, з яких 42 дитини. Пошкоджено 10 ділянок автодоріг протяжністю 12,21 км, 3,5 км берегоукріплень та 17 мостів. Крім цього утруднене або відсутнє сполучення з 6 населеними пунктами (Довгопілля, Конятин, Фошка, Стебні, Лустун Путильського району, хутір Серафинець Вижницького району).

Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області фіксують догляд паводків, рівень річки поступово знижується.

Також повідомлялося, що підвищення рівня води спостерігається у Вінницькій області.