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Павлюк рассказал, с чего началось украинское контрнаступление в Киевской области

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Киев, Вторник 11 апреля 2023 11:05
Павлюк рассказал, с чего началось украинское контрнаступление в Киевской области Фото: стало известно, с чего началось украинское контрнаступление в Киевской области (t me informnapalm)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Контрнаступление по освобождению Киевской области силы обороны Украины началось с 19 марта прошлого года. Замедлить темп продвижения противника удалось за счет разрушения мостов на подступах к Киеву, уничтожения приведенных им переправ.

Об этом в интервью РБК-Украина первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Так, по его словам, осуществлялась блокировка российских оккупационных войск с западного и северного направления, создавались для них невыгодные условия, после чего перешли в контрнаступление.

"Контрнаступательные действия Силы обороны начали проводить с 19 марта 2022 года. Тогда проводились поисково-ударные действия на направлениях Белогородка, Полесье и Бровары, а также были попытки вытеснить его из Макарова, Бородянки, Большой Дымерки, Новой (Старой) Басани", - рассказал генерал.

Как отметил Павлюк, по результатам проведения этих контратак наши военные освободили часть оккупированных территорий Киевской области и создали предпосылки оцепления значительной части российских подразделений.

"Кроме того, из-за подрыва дамбы в Козаровичах часть российских войск, форсировавших реку Ирпень в районе Мощуна, были отрезаны от основных сил. Таким образом, остальные вражеские подразделения не смогли форсировать реку и развить наступление на Киев", - пояснил замысел военный.

Интересно, что по данным Павлюка, во время отступления Силы обороны проводили преследование противника, захватывали пленных и трофейную технику.

"Враг недооценил готовность наших войск к ведению устойчивой обороны, заблаговременное их развертывание, подготовку оборонительных рубежей. А самое главное - массовое сопротивление местного населения, в том числе на временно оккупированных территориях", - добавил генерал.

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