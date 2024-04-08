Павлюк резко ответил на уклонение от ТЦК: военные - не просители, не агитаторы

Генерал подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины - единственная сила, способная остановить и уничтожить врага.

"Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять? Это недопустимо. Военнослужащие, ветераны - не просители, не агитаторы. Это люди, которые выполнили свой конституционный долг. Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь", - пишет Павлюк.

В то же время он признает, что "система ТЦК не идеальна", отметив, что в командовании это осознают и работают над ее усовершенствованием.

"На все случаи превышения полномочий Командования Сухопутных войск, правоохранительные органы оперативно реагируют. Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим. Все граждане Украины должны держать голову холодной и осознать одну простую истину: армия и народ неделимы. Особенно во время битвы за существование государства", - подчеркнул Павлюк.

Командующий Сухопутными войсками напомнил, что защита государства - это конституционная обязанность гражданина.

"Войско - это братство. Защита государства - сверхсложное, но одновременно самое важное и престижное дело. Отбросим страшилки и манипуляции и разберемся, как есть на самом деле. Получили ли вы повестку или сами пришли в ТЦК обновить данные - это не значит, что завтра вы поедете на штурм вражеских позиций. Это ложь", - акцентировал Павлюк.

Он добавил, что определена законом процедура: прохождение ВВК, а также дополнительных медицинских обследований, если на то есть основания. Все, кого сочли годными к службе, без исключения - отправляются в учебные центры. Базовая общевойсковая подготовка длится месяц. За это время опытные инструкторы дадут все необходимые знания и навыки: обучают тактике ведения боевых действий, обращению с оружием, к медицинской помощи.

Скандалы с ТЦК в Украине