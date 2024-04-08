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Павлюк резко ответил на уклонение от ТЦК: военные - не просители, не агитаторы

Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Сухопутных войсках ВСУ назвали недопустимыми случаи травли сотрудников ТЦК. Поскольку там работают бывшие воины, выполнившие свой конституционный долг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, опубликованное на странице в Facebook.

Генерал подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины - единственная сила, способная остановить и уничтожить врага.

"Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять? Это недопустимо. Военнослужащие, ветераны - не просители, не агитаторы. Это люди, которые выполнили свой конституционный долг. Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь", - пишет Павлюк.

В то же время он признает, что "система ТЦК не идеальна", отметив, что в командовании это осознают и работают над ее усовершенствованием.

"На все случаи превышения полномочий Командования Сухопутных войск, правоохранительные органы оперативно реагируют. Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим. Все граждане Украины должны держать голову холодной и осознать одну простую истину: армия и народ неделимы. Особенно во время битвы за существование государства", - подчеркнул Павлюк.

Командующий Сухопутными войсками напомнил, что защита государства - это конституционная обязанность гражданина.

"Войско - это братство. Защита государства - сверхсложное, но одновременно самое важное и престижное дело. Отбросим страшилки и манипуляции и разберемся, как есть на самом деле. Получили ли вы повестку или сами пришли в ТЦК обновить данные - это не значит, что завтра вы поедете на штурм вражеских позиций. Это ложь", - акцентировал Павлюк.

Он добавил, что определена законом процедура: прохождение ВВК, а также дополнительных медицинских обследований, если на то есть основания. Все, кого сочли годными к службе, без исключения - отправляются в учебные центры. Базовая общевойсковая подготовка длится месяц. За это время опытные инструкторы дадут все необходимые знания и навыки: обучают тактике ведения боевых действий, обращению с оружием, к медицинской помощи.

Скандалы с ТЦК в Украине

 

В соцсетях и СМИ время от времени появляется информация о скандалах, связанных с выдачей повесток гражданам сотрудниками ТЦК и СП. В частности, публикуются видео жестких задержаний мужчин военнослужащими. Кроме того, есть случаи агрессивного поведения со стороны военнообязанных. Из последних - в Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК.

Случаи с "травлей" сотрудников ТЦК недавно прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его словам, там много военных, которые прошли фронт, поэтому важно с уважением относиться к ним. Впрочем, он признал, что есть отдельные "бюрократические вызовы" и подчеркнул, что следует разделять TikTok и реальную жизнь.

Также в Украине набирает обороты скандал вокруг вручения сотрудниками ТЦК повестки журналисту портала "Слідство.інфо". После реакции на инцидент в СБУ и Министерстве обороны разобраться в ситуации также пообещали в Вооруженных силах.

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