Павлюк подтвердил, что у россиян есть план захвата Харькова и Сум

У россиян действительно есть план возможного захвата двух городов - Харькова и Сум. Но украинские войска не знают, насколько эти планы серьезны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в интервью The Times.
"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые они располагают", - сказал он.
Павлюк заявил, что главной целью России остается уничтожение Украины как нации. По его словам, россияне планируют захватить не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую.
"Но поскольку мы не давали им такой возможности с 2022 года, мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году - это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области", - заявил командующий Сухопутных войск.
Напомним, в последние недели в сети появлялась информация, что якобы российские оккупанты готовят новое наступление на Харьков и Сумы. В Украине отмечали, что даже если у россиян есть такие планы, то вряд ли они смогут это осуществить.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовит готовить наступления на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня.
По его словам, у армии РФ нет сил, чтобы захватить два крупных города на востоке Украины.
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