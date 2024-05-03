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Павлюк подтвердил, что у россиян есть план захвата Харькова и Сум

Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

У россиян действительно есть план возможного захвата двух городов - Харькова и Сум. Но украинские войска не знают, насколько эти планы серьезны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в интервью The Times.

"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые они располагают", - сказал он.

Павлюк заявил, что главной целью России остается уничтожение Украины как нации. По его словам, россияне планируют захватить не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую.

"Но поскольку мы не давали им такой возможности с 2022 года, мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году - это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области", - заявил командующий Сухопутных войск.

 

Что этому предшествовало

Напомним, в последние недели в сети появлялась информация, что якобы российские оккупанты готовят новое наступление на Харьков и Сумы. В Украине отмечали, что даже если у россиян есть такие планы, то вряд ли они смогут это осуществить.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовит готовить наступления на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня.

По его словам, у армии РФ нет сил, чтобы захватить два крупных города на востоке Украины.

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