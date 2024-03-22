Павлюк о якобы замедлении наступления РФ: делать выводы еще рано

"Россия не может дать себе возможности потерять преимущество на поле боя, а только замедление их действий позволит нам перехватить инициативу", - отмечает он.

Как отметил командующий Сухопутными войсками, враг делает все возможное используя все имеющиеся ресурсы, чтобы продолжить наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Она (Россия - ред.) не имеет таких успехов, как она имела тогда при Авдеевке. Некоторые имеют тактические действия, которые имеют небольшой успех на том или ином направлении. Точно так же и мы проводим ответные наступательные действия, восстанавливаем позиции, захватываем также их позиции, восстанавливаем свои", - отметил Павлюк

Он отметил, что сейчас идет только позиционная война, а украинские войска не могут получить значительного преимущества.

"К сожалению, противник имеет больший ресурс, но всему свое время", - подытожил командующий Сухопутными войсками ВСУ.