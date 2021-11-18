У Павлограді Дніпропетровської області відремонтували 12-кілометрову центральну вулицю

У Павлограді Дніпропетровської області завершується ремонт центральної вулиці міста - Дніпровської. Вона має протяжність 12,5 км, є складовою "Дороги Єдності" М-30, а більшість транспорту, що рухається цією міською вулицею, є транзитним. Головну артерію Павлограда ремонтують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"На Дніпропетровщині втілюють масштабні дорожні проєкти. Будують нову трасу на Київ та дві об’їзні Дніпра. На фініші - ремонт Павлоградської траси, що є складовою "Дороги Єдності" М-30. Частина магістралі - вулиця Дніпровська у Павлограді. Її оновлення також на завершальному етапі", - зазначив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Як зазначається, проїжджа частина вулиці – вже із новим покриттям. Зараз там ще асфальтують тротуари і наносять розмітку. Також іще наносять гідроізоляцію на мосту через річку Вовча. Згодом на вулиці осучаснять зупинки та облаштують нове освітлення.

"70% транспорту, що нею рухається, - транзитний. Власними силами місто не змогло б відремонтувати цю вулицю, тому звернулися до голови ОДА та до Офісу Президента. І нас почули. На сьогодні вже виконали 95% всіх робіт", - сказав міський голова Павлограда Анатолій Вершина.