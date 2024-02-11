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Павлоград подвергся удару дронами. В районе пропал свет, есть перебои с водой

Фото: названные последствия атаки дронами на Павлоград (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

Павлоград Днепропетровской области сегодня вечером подвергся российской воздушной атаке с применением ударных дронов. В районе в результате обстрела обесточены и возникли перебои с водоснабжением.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Россияне атаковали дронами Павлоград. К счастью, без жертв", – говорится в заявлении чиновника.

Он отметил, что часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины сейчас обесточена, и "перебои с водой".

"На альтернативное питание переведены больницы", – добавил глава ОВА.

Продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения в населенных пунктах.

Атака дронов на Украину вечером 11 февраля

Напомним, этим вечером войска РФ в очередной раз запустили ударные беспилотники в сторону Украины. Угроза применения ударных беспилотников была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Дроны двигаются по западному и северному курсам.

В частности, вражеские беспилотники были зафиксированы в Гуляйпольском районе Запорожской области, в Синельниковском районе Днепропетровской области и в окрестностях Павлограда.

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ПавлоградВзрывАтака дронов