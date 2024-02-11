Павлоград подвергся удару дронами. В районе пропал свет, есть перебои с водой

Павлоград Днепропетровской области сегодня вечером подвергся российской воздушной атаке с применением ударных дронов. В районе в результате обстрела обесточены и возникли перебои с водоснабжением.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.
"Россияне атаковали дронами Павлоград. К счастью, без жертв", – говорится в заявлении чиновника.
Он отметил, что часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины сейчас обесточена, и "перебои с водой".
"На альтернативное питание переведены больницы", – добавил глава ОВА.
Продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения в населенных пунктах.
Напомним, этим вечером войска РФ в очередной раз запустили ударные беспилотники в сторону Украины. Угроза применения ударных беспилотников была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Дроны двигаются по западному и северному курсам.
В частности, вражеские беспилотники были зафиксированы в Гуляйпольском районе Запорожской области, в Синельниковском районе Днепропетровской области и в окрестностях Павлограда.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.