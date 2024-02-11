Павлоград подвергся удару дронами. В районе пропал свет, есть перебои с водой

"Россияне атаковали дронами Павлоград. К счастью, без жертв", – говорится в заявлении чиновника.

Он отметил, что часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины сейчас обесточена, и "перебои с водой".

"На альтернативное питание переведены больницы", – добавил глава ОВА.

Продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения в населенных пунктах.

Атака дронов на Украину вечером 11 февраля

Напомним, этим вечером войска РФ в очередной раз запустили ударные беспилотники в сторону Украины. Угроза применения ударных беспилотников была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Дроны двигаются по западному и северному курсам.

В частности, вражеские беспилотники были зафиксированы в Гуляйпольском районе Запорожской области, в Синельниковском районе Днепропетровской области и в окрестностях Павлограда.