Павленка звільнили з посади директора Інституту стратегічних досліджень

Президент України Петро Порошенко звільнив Ростислава Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відповідні укази № 244/2019 та № 243/2019 опубліковані на сайті глави держави.

Також Порошенко наступним своїм указом №245/2019 призначив т. в. о. директора Націнституту стратегічних досліджень.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків директора Національного інституту стратегічних досліджень на Яблонського Василя Миколайовича - першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень" - зазначено в указі.

Нагадаємо, перший заступник голови Служби безпеки України та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов 17 травня подав у відставку. Турчинов подав у відставку у зв'язку з припиненням повноважень президента Петра Порошенка.

РБК-Україна писало, що перший заступник глави Адміністрації президента України Віталій Ковальчук пішов у відставку.