Павел в прошлом году выдал чехам 40 разрешений воевать за Украину: отклонил почти вдвое больше

Президент Чехии Петр Павел в 2024 году дал 40 официальных разрешений воевать в Украине. Однако почти вдвое больше просьб было отклонено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas.
Известно, что в 2024 году разрешений было предоставлено вдвое больше, чем в предыдущем. Более того, среди заявителей, чьи просьбы были одобрены были и три женщины.
"В прошлом году министр обороны передал президенту в целом 114 заявок от 109 заявителей для принятия решения. Пять человек подали заявку повторно", - сообщил представитель Офиса главы государства Филипп Платош.
Всего в течение всей своей каденции Петр Павел получил заявки о разрешении проходить службу в Вооруженных силах Украины от 181 гражданина Чехии, при этом удовлетворил 60 обращений и отклонил 121 запрос.
Отмечается, что самой распространенной причиной отказа был отрицательный вывод одного из трех министерств - обороны, внутренних дел или иностранных дел.
"В целом мы оцениваем запрос с уголовно-правовой точки зрения, например, привлекалось ли ранее лицо к уголовной ответственности, было ли осуждено и тому подобное. Или с точки зрения служебной деятельности, то есть является ли лицо сотрудником силовых структур. В таких случаях мы не рекомендуем давать согласие", - пояснил представитель Министерства внутренних дел Ондржей Кратошка.
При этом получить разрешение могут лица с двойным гражданством или те, кто хотел бы служить в одной из армий Североатлантического альянса.
Напомним, что в августе 2024 года РБК-Украина писало, что президент Павел разрешил 14 чехам воевать в Украине против России.
По состоянию на тот момент уже 146 чехов имели разрешение воевать против РФ на стороне Украины. Ведь 132 военным "зеленый свет" дал еще бывший президент Чехии Милош Земан.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.