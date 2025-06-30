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Павел раскрыл, как на саммите НАТО убеждали Трампа усилить давление на РФ

Понедельник 30 июня 2025 13:57
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Павел раскрыл, как на саммите НАТО убеждали Трампа усилить давление на РФ Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Европейские лидеры призвали Дональда Трампа усилить экономическое давление на Россию. Президент Чехии Петр Павел раскрыл подробности закрытого ужина НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела.

На закрытом ужине лидеров НАТО, который состоялся на прошлой неделе, европейские союзники пытались убедить президента США Дональда Трампа изменить позицию в отношении России.

По его словам, в разговоре с Трампом приняли участие также король Нидерландов Виллем-Александр и будущий генсек НАТО Марк Рютте. Главной темой стал вопрос усиления экономического давления на Россию.

"Мы разговаривали с ним очень последовательно и коллективно, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию", - подчеркнул Павел.

Трамп приводил примеры своей политики в отношении Китая, вспоминая эффект от высоких тарифов. В ответ Павел отметил, что подобная решимость может принести еще более быстрые результаты в случае с Россией:

"Я сказал: "Видите, это именно тот решительный подход, который нам сейчас нужен в отношении России. Если Китай почувствует это в течение месяца, то Россия с ее экономикой может почувствовать это в течение недели или двух", - рассказал президент Чехии.

Увеличение ВВП

Еще одной темой стало финансирование обороны. По словам Павела, Трамп спросил, почему европейские страны не могут уже в следующем году тратить на оборону 5% ВВП.

Лидеры ответили, что нынешние промышленные мощности Европы не позволяют обеспечить столь масштабное производство вооружения.

Чешский президент также отметил, что Трамп остается осторожным в своих оценках, но признает эффективность экономического давления как инструмента воздействия на Кремль.

Ожидания США

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он ожидает от европейских стран-членов НАТО увеличения расходов на оборону. Целевой показатель в 5% ВВП предложил именно Вашингтон.

На фоне согласия стран Европы на такой целевой показатель глава Пентагона Пит Хегсет уже признал, что они "активизировались".

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