Паузу в тенісному сезоні продовжили до кінця липня

Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) оголосила про продовження паузи у проведенні турнірів до кінця липня. У березні організація і Жіноча тенісна асоціація (WTA) прийняли спільне рішення призупинити всі турніри до 13 липня через поширення коронавіруса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт АТР.

Крім інших турнірів, не відбудуться у запланований час чоловічі турніри в Ньюпорті, Гамбурзі та Атланті, а також жіночі в Бостаді, Бухаресті і Юрмалі.

Турніри, заплановані після 1 серпня, поки залишаються в календарі за графіком.

На початку червня буде обговорюватися ситуація з проведенням серпневих північноамериканських турнірів. Не виключений варіант перенесення Відкритого чемпіонату США, запланованого на 31 серпня - 13 вересня, з Нью-Йорка в інший американський місто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що WTA може продовжити тенісний сезон.