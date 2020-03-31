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WTA може продовжити тенісний сезон

Новини » Спорт     31.03.2020 - 16:37
WTA може продовжити тенісний сезон
Фото: ілюстроване зображення (wtatennis.com)

Організація працює над способами надання фінансової допомоги спортсменкам

Жіноча тенісна асоціація (WTA) може продовжити нинішній сезон, який був загальмований через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Організація працює над способами надання фінансової допомоги спортсменкам, які залишилися без доходів за виступи.

"Ми б хотіли, щоб все - особливо найбільше потребує - отримали компенсацію очікуваного заробітку, але потреба дуже висока, і WTA, на жаль, не має фінансових можливостей для таких виплат", - йдеться в заяві.

При цьому організація розповіла, що розглядає можливість продовження 44-тижневого сезону на листопад і грудень, щоб була можливість провести більше турнірів.

Нагадаємо, попередньо всі змагання в професійному тенісі, в тому числі і під егідою WTA, були припинені до 7 червня.

Раніше Федерація тенісу Франції прийняла рішення перенести турнір "Більшого Шолома" Ролан Гаррос у зв'язку з пандемією коронавірусу, спочатку запланований в нинішньому році з 25 травня по 7 червня. Тепер турнір пройде з 20 вересня по 4 жовтня.

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