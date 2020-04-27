Паузу в тенісному сезоні через пандемію продовжать до початку серпня

Призупинений через пандемію коронавірусу тенісний сезон не буде відновлено до 3 серпня. Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, це не остаточна дата і відновлення змагань може бути перенесено на більш пізній термін.

Згідно з планами, сезон може стартувати тільки 16-23 серпня турніром в американському Цинциннаті. Він традиційно передує турніру серії "Великого шолома" Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open), запланованому на 24 серпня - 13 вересня. Хоча і цей план може зірватися через складну епідеміологічну ситуацію в США.

Раніше Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) і Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила, що всі турніри під егідою організацій припинені до початку червня. Пізніше припинення було продовжено до 13 липня.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу було скасовано трав'яний турнір серії "Великого шолома" Уїмблдон, а найпрестижніше змагання на грунтовому покритті Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) перенесли на осінь. Терміни проведення останнього можуть бути знову змінено.