"Пауза для Путина": Зеленский объяснил риски перерыва в войне для Украины

Как отметил Зеленский, Украина имела такой опыт после оккупации Крыма и после оккупации части Донбасса.

"Это походило наверное на то, что сейчас звучит в некоторых медиа и от некоторых лидеров. Они говорят о том, что нужна пауза... Но мы это проходили. Эта пауза в войне, это не пауза в войне, а пауза для Путина . Для него нужна пауза и это факт. Для того чтобы накопить силы", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский сообщил, что в России наблюдается большой дефицит в ракетах.

"Они их пробуют купить в Иране и уже взяли у Северной Кореи. У них есть дефицит с артиллерийскими снарядами и они берут их в КНДР. Так же дроны, производят и покупают также в Иране", - отметил он.

По словам Зеленского, эта пауза нужна оккупантам из-за того, что у них есть недостача опытных военных, которых они потеряли на территории Украины.

"Эти люди погибли. И сейчас мы видим по тому контингенту, который приходит к нам, на нашу землю и воюет с нами, даже попадающие в плен мы видели, что есть люди, которые даже были не подготовлены месяц", - сказал он.

В то же время Зеленский добавил, что в Украине понимают, что России не хватает офицеров и обычных военных, прошедших соответствующий срок тренировки.

"То есть эта пауза будет на руку Путину. Мы считаем, что будет то же, что было после 2014 года. Когда замороженный конфликт дал им возможность нарастить оружие, накапливать силу, а затем вторгнуться в Украину. Он может сделать то же самое", - подытожил Президент Украины.