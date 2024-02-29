Патрулируют беспилотниками и не только. Россияне усиливают террор в Мелитополе

Российские террористы усиливают давление во временно оккупированном Мелитополе. Используют квадрокоптеры для патрулирования и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Как рассказал Федоров, в Мелитополе россияне начали использовать квадрокоптеры для патрулирования. Ранее таким образом террористы выискивали нарушителей комендантского часа в Токмаке.
В частности враг присылает СМС-сообщения о том, что все разговоры по телефону будут записаны "в целях безопасности".
"Устанавливают металлические ограждения вдоль всех центральных и второстепенных улиц - чтобы люди шли только под наблюдением видеокамер. Россияне превратили временно купированные территории в самую большую тюрьму мира", - добавил глава ОВА.
Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на ВОТ. Сделать это они хотят путем бюджетников, до сих пор работающих на оккупированных территориях.
В частности, россияне на ТОТ угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, не получивших российские документы.
Тем временем власти Беларуси планируют помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.
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