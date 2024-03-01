RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Патрульная полиция заявила об расширении участков измерения скорости: известны регионы

Фото: патрульная полиция заявила об расширении участков измерения скорости (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Патрульная полиция заявила об расширении участков использования системы TruCam и проверки скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

По словам патрульных, приборы TruCam будут использовать рядом с камерами автоматической фиксации.

"Места определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения", -  сообщили в полиции.

Приборы контроля установлены на отдельных участках автомобильных дорог. в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. В Донецкой и Луганской областях система не используется из-за продолжения активных боевых действий.

На дорогах Украины будет работать 150 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 279 участках автомобильных дорог.

"Об использовании приборов измерения скорости вам будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками", - сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, где в Харькове будут измерять скорость движения авто.

К слову, водителям напомнили о штрафе почти 700 грн за "популярное" нарушение ПДД.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Патрульная служба