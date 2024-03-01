Патрульная полиция заявила об расширении участков измерения скорости: известны регионы

По словам патрульных, приборы TruCam будут использовать рядом с камерами автоматической фиксации.

"Места определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения", - сообщили в полиции.

Приборы контроля установлены на отдельных участках автомобильных дорог. в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. В Донецкой и Луганской областях система не используется из-за продолжения активных боевых действий.

На дорогах Украины будет работать 150 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 279 участках автомобильных дорог.

"Об использовании приборов измерения скорости вам будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками", - сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, где в Харькове будут измерять скорость движения авто.

К слову, водителям напомнили о штрафе почти 700 грн за "популярное" нарушение ПДД.