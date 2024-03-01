Патрульная полиция заявила об расширении участков измерения скорости: известны регионы

Патрульная полиция заявила об расширении участков использования системы TruCam и проверки скорости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
По словам патрульных, приборы TruCam будут использовать рядом с камерами автоматической фиксации.
"Места определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения", - сообщили в полиции.
Приборы контроля установлены на отдельных участках автомобильных дорог. в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. В Донецкой и Луганской областях система не используется из-за продолжения активных боевых действий.
На дорогах Украины будет работать 150 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 279 участках автомобильных дорог.
"Об использовании приборов измерения скорости вам будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками", - сообщили в полиции.
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