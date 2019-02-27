Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл в Луганській області

Члени патруля СММ ОБСЄ почули близько п'яти пострілів із стрілецької зброї

Утром 26 февраля патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел во временно оккупированном Золотом-5. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет ОБСЕ.

В отчете говорится, что патруль осуществлял мониторинг ситуации с безопасностью в районе для обеспечения возможности проведения ремонтных работ на водопроводе в Золотом-5 (Михайловке).

"Несмотря на предоставленные гарантии безопасности, в 12:18 члены патруля СММ, стоявшие возле автомобилей, услышали около пяти выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 200 м к западо-северо-западу, а затем - звук от пуль, пролетевших примерно в 10 м над их головами. После этого наблюдатели услышали и увидели, как пули попали по меньшей мере в одно дерево в 5-10 м к юго-востоку от их местоположения", - говорится в отчете ОБСЕ.

После этого трое членов патруля спрятались в автомобили, откуда видели, что рабочие Луганской водоснабжающей компании также укрылись.

"В 12:20 патруль СММ и бригада Луганской водоснабжающей компании покинули этот район. О ранениях или повреждениях имущества не сообщалось. Команда Миссии благополучно вернулась на свою базу в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска)", - говорится в отчете.

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов боевиков от начала суток в среду, 27 февраля, один украинский военный получил ранения. Отмечается, что противник от начала текущих суток дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".