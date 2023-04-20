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Патриотизм сыграет роль. Сколько украинцев вернется домой после войны

Фото: после войны в Украину вернется минимум половина выехавших за границу (GettyImages)
Автор: Катерина Гончарова, Наталия Гурковская

После войны в Украину вернется минимум половина выехавших за границу в начале войны. Не исключительно, что в этом поможет патриотизм.

Такое мнение в интервью РБК-Украина демограф, академик и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, когда социологи на границе здесь и в ЕС спрашивали украинцев о том, хотят ли они вернуться, 90% заявляли, что будут возвращаться.

"Я не верила в эту цифру тогда, тем более не верю сейчас. Опыт балканских войн говорит о том, что возвращается треть. Думаю, мы можем рассчитывать на то, что вернется 50, возможно 60%. Я рассчитываю на наше чувство украинскости, на патриотизм", - озвучила цифры она.

Кроме того, как отмечает Либанова, Украина по сравнению с Балканами - большая страна. И если здесь будет полноценный "план Маршалла", придут серьезные деньги, здесь будет много возможностей.

"И даже не только украинцы будут возвращаться, которых многое не устраивает за рубежом, медицина - прежде всего. Приезжать будут также европейцы, если здесь будет достойная зарплата и возможность самореализации", - отметила демограф.

В начале апреля РБК-Украина сообщало, что украинцы массово возвращаются домой из-за границы.

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