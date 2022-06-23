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"Патріотичний хорор": У Зеленського про бажання РФ зняти фільм про Донбас

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Київ, Четвер 23 червня 2022 12:59
"Патріотичний хорор": У Зеленського про бажання РФ зняти фільм про Донбас Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офісі президента України відреагували на пропозицію російських політиків зняти фільм про Донбас. В ОП припустили, що сюжет фільму розповість, як "група головорізів вторгається у щасливий регіон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Медінський хоче зняти фільм про "звільнення Донбасу". Цікаво, який сюжет? Група головорізів вторгається у щасливий регіон і починає грабувати людей, гвалтувати жінок, будувати концтабори, розводити сім'ї та ховати дітей у безіменних могилах? Новий жанр: патріотичний хорор?", – написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше глава делегації РФ на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що після завершення "спецоперації" в Україні, можливо, буде знятий фільм, присвячений Донбасу.

Варто зазначити, що в Росії останнім часом все частіше звучать абсурдні пропозиції з боку високопосадовців. Зокрема, нещодавно Дмитро Медведєв запропонував американському керівництву "приповзти та попросити" у РФ про продовження договору з ядерної безпеки.

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