Не Patriot. Зеленский сказал, что нужно Украине для защиты от КАБов

Системы ПВО Patriot, как и другие комплексы, не смогут бороться с КАБами. Для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами нужно уничтожать вражеские самолеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.
Он отметил, что Россия использует управляемые авиабомбы по всему востоку Украины. За месяц оккупанты выпускают по Украине тысячи бомб.
"Какая может быть борьба с КАБами? Это системы ПВО. Но если мы возьмем стоимость и количество ракет Patriot и возьмем КАБы - то тысяч в месяц у нас никогда не будет, да и сотен не будет. Потому что каждая ракета - это около 3 млн долларов. Здесь не только вопрос в деньгах, их столько просто не производят", - сказал президент.
По мнению главы государства, нужно искать решение, чтобы атаковать российские аэродромы, где находятся российские самолеты, которые сбрасывают КАБы.
"Поэтому Patriot не может бороться с КАБами, которые любая система ПВО. В любом случае на короткой дистанции вы будете побеждать, но в длинную - они вас переиграют. Надо искать дальнобойное решение против аэродромов, на которых стоят военные самолеты, которые Россия применяет для атак КАБами", - подчеркнул он.
Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о территории России, но и о Крыме. Это расстояние больше 300 километров. Поэтому, как отметил президент, ракетные системы HIMARS не помогут в борьбе с КАБами или российской авиацией.
"То есть решение Байдена дать нам возможность бить по их скоплению техники - положительное, но не решающее проблемы уничтожения наших городов и сел. Оно решает тактические моменты. Стратегически - это стратегическое оружие. ATACMS, которые могут бить на 300 километров, наверное, нам бы помогли Сегодня. Я подчеркиваю, сегодня есть аэродромы, где они используют КАБы, и пока их КАБы не летят на большую дистанцию, то мы можем бить по этим аэродромам на большем расстоянии. Сегодня нужно разрешить нам применять ATACMS вглубь Российской Федерации", - отметил Зеленский.
Россияне активно применяют против Украины управляемые авиационные бомбы. Именно такими КАБами оккупанты "засыпали" Мариуполь во время обороны города.
Сейчас российская авиация сбрасывает бомбы на Харьков и другие прифронтовые и приграничные населенные пункты. Также захватчики применяют управляемые авиабомбы на фронте, сбрасывая их на позиции украинских защитников.
Как сообщал президент Владимир Зеленский, Россия за последнюю неделю сбросила на Украину более 800 управляемых авиабомб.
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