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Патриот и профессионал. Зеленский представил Малюка руководителям СБУ

Фото: Василий Малюк (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Службы безопасности Украины - боевого офицера, генерал-майора Василия Малюка - руководящему составу спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"С начала полномасштабного вторжения Василий Васильевич Малюк доказал, что является патриотом, профессионалом и именно тем человеком, который должен руководить Службой безопасности нашего государства", - сказал президент.

Зеленский отметил, что СБУ фундаментально и динамично меняется, становится крепкой и современной.

Он добавил, что профессиональные и профессиональные люди, работающие в СБУ, не дадут ни одного шанса врагу. По словам президента, главное - не потерять достижения спецслужбы не только до конца войны, но и после нашей победы, потому что испытаний будет еще очень много.

В свою очередь Малюк поблагодарил Зеленского за доверие и пообещал, что весь личный состав СБУ его не подведет, поскольку понимает уровень ответственности и вызовов.

"Сейчас СБУ работает системно: от проведения уникальных спецопераций до документирования военных преступлений Российской Федерации", - сказал он.

Малюк отметил, что сейчас недопустима никакая имитация активной работы.

"Сегодня это настоящая оперативная боевая работа, контрдиверсионные, антитеррористические операции. И те, кто не успел проникнуться этим, - простите, с ними будем прощаться", - сказал он.

Глава СБУ добавил, что особый акцент сегодня сделан на контрразведке. В то же время, спецслужба активно борется и с внутренним врагом.

"Должен быть полный контроль оперативной обстановки и своевременное выявление любых системных угроз управлению государством. И не только обнаружение, но и быстрое оперативное реагирование, документирование и задержание негодяев", - сказал Малюк.

Он добавил, что украинцы ждут победы в войне с Россией и заверил, что СБУ сделает все возможное и невозможное, чтобы ускорить эту победу.

Как сообщалось ранее, 7 февраля Верховная Рада назначила Малюка главой СБУ. Он исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Ивана Баканова, а раньше являлся его первым заместителем.

11 февраля Зеленский ввел Малюка в состав СНБО Украины.

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