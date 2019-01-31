Патріарх Кирило сподівається в майбутньому відвідати Україну

Кирило розраховує ще "помолитися в Києво-Печерській лаврі"

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл надеется в будущем посетить Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление российским СМИ.

Он отметил, что политическая ситуация в отношениях между Россией и Украиной - это "скоропроходящее явление. Патриарх также призвал верующих в Украине "не поддаваться соблазнам", очевидно имея в виду переход общин в автокефальную церковь.

"Я надеюсь на то, что Господь сподобит меня еще на то, чтобы посетить Украину… У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие", - сказал Кирилл.

Напомним, ранее Кирилл предрек "кровавые конфликты" из-за переименования Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Отметим, сегодня вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в новую автокефальную Православную церковь Украины.