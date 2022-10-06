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Патриарх Кирилл призвал два следующих дня молиться за здоровье Путина

Фото: президент РФ Владимир Путин, патриарх Кирилл (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Патриарх Кирилл предложил духовенству и верующим два дня "молиться о здоровье" президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал духовенство и верующих "молиться о здоровье" Владимира Путина в честь его 70-летия в течение двух дней. Патриархия утвердила тексты для двух разных молитв.

"Патриарх Кирилл считал необходимым всем верующим "поднести в этот день усердную домашнюю молитву о здоровье Главы Государства Российского". Молиться о здоровье президента священники будут в день его рождения, 7 октября, и на следующий день, когда празднуют Сергея Радонежского", - говорится в сообщении.

Напомним, что Кирилл предложил россиянам "смыть грехи" в обмен на смерть на войне против Украины.

Ранее Папа Римский Франциск призвал священнослужителей не использовать религию для оправдания "зла войны", намекая на патриарха Кирилла.

Также мы писали, что Кабмин одобрил введение санкций против патриарха Кирилла за его поддержку войны РФ против Украины.

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Патриарх Кирилл