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"Патентні тролі" позбулися можливості блокувати експортні операції з горіхами, - Тупальський

Новини » Економіка    20.02.2019 - 16:30
"Патентні тролі" позбулися можливості блокувати експортні операції з горіхами, - Тупальський
Фото: Сергій Тупальський (kyiv.sfs.gov.ua)

Результату вдалося досягти завдяки роботі протягом двох місяців

"Патентні тролі" позбулися можливості блокувати експортні операції з волоськими горіхами, використовуючи прогалини в митному та патентному законодавстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook в.о. начальника Одеської митниці Сергія Тупальського.

Зокрема, він зазначив, що з Митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності були видалені патенти, які використовувалися "патентними тролями". За його словами, такого результату вдалося досягти в результаті копіткої роботи впродовж двох місяців.

"Перемога, а це, безсумнівно справжня перемога в митній сфері, стала можлива завдяки напруженій майже двомісячної роботи, яку вела Одеська митниця спільно з ЦА ДФС. Купа листів, зустрічі та доповіді на різних рівнях, пошук компромісів. І відтепер відповідні експортні операції будуть йти безперешкодно і в повній відповідності з чинним законодавством!", - написав Тупальський.

Як повідомлялося, раніше Одеська митниця, у відповідності з вимогами Митного кодексу, зобов'язана була блокувати експорт горіхів через те, що їх упаковка – звичайні картонні коробки – "порушувала права" власників патентів.

При цьому, за словами Тупальського, у Митному реєстрі було зареєстровано сім патентів на корисні моделі для упаковки горіхів. І всі вони не тільки повторювали загальноприйняті методи упаковки (плівка, коробки), а й містили ознаки один одного.

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Новини України ОдесамитницяСергій Тупальський
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