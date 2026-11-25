Почему украинский бизнес держится за 1С и BAS (фото bas-soft.eu)

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Несмотря на военные риски и ограничения для госсектора, более 60% украинских компаний до сих пор ведут учет в 1С или BAS. Бизнес боится потерять средства, вложенные в доработку систем за последние 20 лет. Тем временем поддержка устаревшего софта обходится предприятиям в миллионы гривен.

О главных причинах технологической инерции и реальной экономике перехода на современные системы – в авторской колонке для РБК-Украина президента промышленной группы "Евроформат" и основателя D5 Сергея Ткаченко.

Главное:

Ловушка потраченных инвестиций: компании годами вкладывали десятки тысяч долларов в адаптацию 1С/BAS, из-за чего психологически не готовы отказаться от старого ПО, даже когда оно тормозит развитие.

Скрытая цена старого софта: сопровождение индивидуальной конфигурации (всего 20 часов работы программиста в месяц) обходится бизнесу в 312-408 тыс. гривен в год, или до 2,04 млн грн за пять лет.

Технологический потолок: устаревшая архитектура 1С/BAS не позволяет полноценно интегрировать искусственный интеллект и современные инструменты управленческой аналитики.

Три этапа миграции: безболезненный переход крупного предприятия требует предварительного аудита процессов, корректного переноса справочников и параллельной работы систем на этапе тестирования.

Одной из причин, по которым компании откладывают важные управленческие решения, является нежелание терять уже инвестированные ресурсы. Даже когда появляется более эффективная альтернатива, предыдущие затраты времени и денег могут оставаться аргументом в пользу сохранения действующего решения.

В поведенческой экономике это явление называют ошибкой невозвратных затрат (sunk cost fallacy).

В книге "Эссенциализм" Грег Маккеон объясняет этот механизм на примере проекта сверхзвукового самолета Concorde. Великобритания и Франция продолжали финансировать его разработку, несмотря на рост стоимости и сомнения относительно экономической целесообразности. Хотя на решение влияли и другие факторы, проект стал известным примером сложности отказа от предыдущих инвестиций.

Маккеон предлагает оценивать такие ситуации с помощью простого вопроса: если бы ресурсы еще не были вложены в проект, сколько мы были бы готовы инвестировать в него сейчас?

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Этот подход актуален и для украинских компаний, которые продолжают работать с российскими учетными системами. По результатам опроса, проведенного SoftFindEasy в 2024 году, 64% опрошенных использовали 1С/BAS для ведения учета. В то же время 68% респондентов отметили, что не меняли систему автоматизации, 12,8% перешли с 1С на BAS и лишь 3% – на продукт другого разработчика.

По моим наблюдениям, переход сдерживают три основных фактора: значительные предыдущие инвестиции в программное обеспечение, сомнения относительно экономической целесообразности его замены и сложность миграции. Каждый из них требует отдельного подхода.

Ловушка потраченных инвестиций

Для многих украинских предприятий 1С/BAS – это результат длительной адаптации программного обеспечения к потребностям конкретного бизнеса. Компании разрабатывали дополнительные модули, создавали интеграции, автоматизировали учет и производственные процессы, привлекали внешних специалистов. Такая работа продолжалась годами, а в отдельных случаях требовала инвестиций в десятки тысяч долларов.

Поэтому во время обсуждения перехода закономерно возникает вопрос: что делать с наработками, созданными за двадцать лет?

Он имеет два аспекта.

Первый – экономический. Компания не хочет признавать предыдущие затраты такими, которые не могут быть возмещены. В то же время эти средства уже потрачены, и сам факт их существования не определяет целесообразности дальнейшего использования системы.

Второй – технологический. Предприятие действительно рискует потерять ценные настройки, интеграции и бизнес-логику, если новое решение не позволяет их воспроизвести.

Это подтверждает и исследование IT Ukraine Association и студентов социологической программы Украинского католического университета, обнародованное в мае 2026 года. Первым среди основных барьеров опрошенные представители бизнеса называли необходимость адаптировать привычные процессы, переобучать работников и привлекать специалистов по внедрению новых систем.

Эти проблемы важно разделять. Прошлые затраты не должны автоматически определять будущие решения.Вместо этого сохранение актуальных наработок – обоснованное требование к процессу миграции.

Для разработчиков украинского программного обеспечения это означает, что недостаточно создать продукт с современным интерфейсом и необходимым базовым функционалом. Нужно обеспечить возможность использования опыта, который бизнес накопил в предыдущих системах.

Действительно ли старое решение дешевле?

Второй барьер – отсутствие очевидной необходимости менять программное обеспечение.

Если предприятие ведет учет, формирует отчетность и обеспечивает текущие операции, руководство не всегда видит экономический смысл во внедрении альтернативы.

Однако функциональная пригодность системы не тождественна экономической эффективности.

В промышленном бизнесе мы регулярно оцениваем оборудование не только по его работоспособности, но и по производительности, затратам на эксплуатацию и возможностям модернизации. Подобные критерии целесообразно применять к программному обеспечению.

Существующая учетная система может выполнять текущие задачи, но требовать значительных ресурсов для доработки, интеграции новых процессов, поддержки нестандартных конфигураций или ручной обработки данных. Достаточно попробовать объединить устаревшую архитектуру 1С/BAS с искусственным интеллектом, надеясь получить современный инструмент для бухгалтера, чтобы убедиться в бесперспективности дальнейшей модернизации этого продукта.

Для обоснованного решения нужно сравнивать полную стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO) старой и новой системами на одинаковом временном горизонте, например три-пять лет.

В первом случае следует учитывать техническую поддержку, обновления, программные доработки, затраты времени сотрудников и ограничения интеграций. Во втором – внедрение, миграцию данных, обучение персонала, дальнейшее обслуживание и риски переходного периода.

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По открытым тарифам украинских компаний, которые занимаются сопровождением 1С/BAS, час работы программиста может стоить 1300-1700 гривен. Если предприятие ежемесячно нуждается в 20 часах на поддержку и доработку индивидуальной конфигурации, только эти услуги будут обходиться примерно в 312-408 тысяч гривен в год.

И это без учета серверной инфраструктуры, поддержки интеграций, времени сотрудников на ручные операции и исправление ошибок. На пятилетнем горизонте даже неизменные затраты на программистов составят 1,56-2,04 млн гривен.

Именно поэтому экономика сохранения действующей системы должна оцениваться так же тщательно, как и бюджет ее замены.

Отдельный фактор – происхождение программного обеспечения. В случае систем российского происхождения к финансовым критериям нужно добавлять оценку технологической зависимости, доступности обновлений, контроля над данными и рисков взаимодействия с поставщиками.

Программные продукты 1С и BAS внесены в перечень запрещенного к использованию программного обеспечения, который ведет Госспецсвязи. Соответствующие ограничения касаются систем, обрабатывающих государственные информационные ресурсы, и объектов критической информационной инфраструктуры.

Для большинства частных предприятий выбор учетной системы остается самостоятельным решением. Но отсутствие прямого законодательного запрета не означает отсутствия рисков. И если речь идет об экономической целесообразности сохранения действующей системы, то вопросы защиты данных и технологической зависимости также должны быть частью этого расчета.

Миграция как технологическая задача

Третий барьер – непосредственно процесс перехода.

Для крупного предприятия учетная система связана с финансами, документооборотом, складскими операциями, производством и другими критическими процессами. Замена такого программного обеспечения требует обеспечения целостности данных и непрерывности работы.

Особые сложности возникают, когда предприятие много лет использовало индивидуально доработанную конфигурацию. В таком случае недостаточно перенести справочники и остатки. Необходимо также определить, какие бизнес-процессы должны быть воспроизведены, какие можно оптимизировать, а какие утратили актуальность.

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Рассмотрим типичный сценарий перехода производственного предприятия, которое использует 1С/BAS для бухгалтерского учета, управления запасами и производственными операциями.

Первый этап – аудит существующей системы. Предприятие определяет, какие данные нужно перенести, какие модули и интеграции являются критическими, а также какие процессы целесообразно сохранить без изменений. Отдельно анализируют исторические данные, справочники контрагентов, номенклатуру, остатки и незавершенные операции.

Второй этап – подготовка и перенос данных в новую систему. Здесь важно не просто скопировать информацию, а обеспечить ее корректное отображение, в частности соответствие структуры справочников, учетных параметров и связей между операциями.

Третий – тестирование и поэтапный ввод новой системы в эксплуатацию. Одним из возможных решений является использование механизмов репликации данных, которые позволяют синхронизировать информацию между старой и новой системами в течение переходного периода. Это дает возможность проверять корректность данных, тестировать функциональность и обучать сотрудников без одномоментного прекращения использования действующего продукта.

Продолжительность перехода зависит от масштабов предприятия, количества интеграций и индивидуальных доработок. По результатам опроса SoftFindEasy, в случае введения общего запрета 1С/BAS 50% респондентов считали, что им понадобится от одного до трех лет на переход, еще 30% – от трех до пяти лет.

Как основатель ERP-платформы D5, я вижу эти трудности и со стороны разработчика. Одна из наших задач – найти технологические решения, которые позволят предприятиям переходить с предыдущих систем без потери критически важных данных и наработанных бизнес-процессов.

От оценки прошлых затрат – к будущей эффективности

Украинскому бизнесу сегодня нужно решить гораздо более широкую задачу, чем заменить российское программное обеспечение на украинское. Речь идет о том, на каких технологиях будут работать наши предприятия в следующие десять лет.

Мы привыкли воспринимать учетные системы как инструменты для выполнения текущих задач. Но современные технологии могут давать значительно больше: доступ к актуальным управленческим данным, возможность быстрее менять процессы, масштабировать производство и принимать решения.

Поэтому миграция – это не только способ избавиться от технологической зависимости. Это возможность пересмотреть подходы к управлению бизнесом, которые формировались десятилетиями, и сохранить из них то, что действительно имеет ценность.

Мы не можем вернуть деньги, потраченные на технологии прошлого. Но можем решить, на каких технологиях будем строить будущее украинского бизнеса.