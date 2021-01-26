ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пасажирські перевезення за карантинний рік в Україні впали вдвічі

Київ, Вівторок 26 січня 2021 16:51
Пасажирські перевезення за карантинний рік в Україні впали вдвічі
Фото: метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2020 році пасажирооборот підприємств транспорту склав 49,380 млрд.пас.км. Це на 53,9% менше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, послугами пасажирського транспорту за рік скористалися 2,569 млрд пасажирів, що на 39,7% менше, ніж у 2019 році.

Найбільше скорочення кількості пасажирів зафіксовано в авіаційному транспорті - на 65%, на залізничному транспорті - на 66,2%, в метро - на 42,5%, в автомобільному транспорті - на 40,8%.

Пасажирські перевезення за карантинний рік в Україні впали вдвічі

Згідно з даними Держстату, вантажообіг транспорту скоротився на 14,3% до 290,4 млрд.ткм. Всього було перевезено 600 млн тонн вантажів, що на 11,2% менше, ніж у 2019 році.

Пасажирські перевезення за карантинний рік в Україні впали вдвічі

Нагадаємо, різке скорочення пасажирообороту почалося в березні 2020 року після введення жорсткого карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, відновлення пасажирських авіаперевезень буде залежати від швидкості початку застосування вакцини проти COVID-19. Євроконтроль розробив три сценарії відновлення галузі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Державна служба статистикипассажироперевозкипассажиры

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся