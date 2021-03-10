Вводити міжнародні сертифікати про вакцинацію поки рано, - Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що поки рано вводити міжнародні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Зараз у світі вакциновано менше ніж 1% всіх жителів.
Про це Ляшко заявив у коментарі РБК-Україна.
За його словами, сьогодні у світі зроблено 312 млн щеплень вакциною проти COVID-19, а повну вакцинацію (дворазові щеплення) пройшло лише 0,88% населення планети. При цьому пріоритет віддається саме для захисту груп ризику, медичних і професійних.
"На мою думку, впровадження міжнародного свідоцтва про вакцинацію в таких умовах є передчасним", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що в Євросоюзі домовилися протягом трьох місяців ввести сертифікати про вакцинацію.
Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, яким може бути паспорт вакцинації.
Детальніше про те, чого чекати українцям після введення паспортів вакцинації читайте в матеріалі РБК-Україна "Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортам".