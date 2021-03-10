Вводити міжнародні сертифікати про вакцинацію поки рано, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що поки рано вводити міжнародні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Зараз у світі вакциновано менше ніж 1% всіх жителів.

Про це Ляшко заявив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, сьогодні у світі зроблено 312 млн щеплень вакциною проти COVID-19, а повну вакцинацію (дворазові щеплення) пройшло лише 0,88% населення планети. При цьому пріоритет віддається саме для захисту груп ризику, медичних і професійних.

"На мою думку, впровадження міжнародного свідоцтва про вакцинацію в таких умовах є передчасним", - сказав Ляшко.