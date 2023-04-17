Оккупанты усилили принудительную мобилизацию: мэр Мелитополя раскрыл планы врага

На временно оккупированных территориях оккупанты усилили мобилизацию. В первую очередь это касается тех, кто имеет паспорт РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Тенденция к принудительной мобилизации началась. Например, по всем предприятиям, которые продолжили функционирование на временно оккупированных территориях, поставили цель до 18.04 собрать данные для военнослужащих только у тех жителей, кто получил рашистские паспорта", - заявил Федоров.

Ранее мы писали о том, что россияне планируют мобилизовать коллаборантов на оккупированных территориях.

Также напомним, что глава Кремля Владимир Путин подписал закон о введении в стране новых методов мобилизации для россиян. Теперь там повестки будут отправлять онлайн.

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