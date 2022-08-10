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Паспорт без прописки і гарантій. Росія видає на окупованих територіях фейкові документи

Фото: Росія видає на окупованих територіях фейкові документи (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія видає українцям на тимчасово окупованих територіях паспорти за спрощеною процедурою. Проте такі документи не дають власникам таких же прав, що мають росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Росія намагається якнайшвидше паспортизувати населення ТОТ Херсонщини та Запоріжжя, проте, виявляється, навіть на території країни-агресора цей "паспорт" не вважається повноцінним документом", - зазначається в повідомленні.

Документи видаються за спрощеною процедурою. Вони не дають українцям жодних гарантій:

  • Не можна оформити та отримувати соціальні виплати;
  • Не можна оформити та отримувати пенсію;
  • У "паспорті" нема прописки;
  • Не передбачено виплати у разі загибелі внаслідок примусової мобілізації.

Зазначається, що єдина причина для видачі такого "паспорту" - участь у голосуванні на так званих "референдумах" з обранням "правильного" кандидата.

Нагадаємо, раніше гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження "Про проведення так званого "референдуму" про "возз'єднання регіону з Росією".

А в Херсонській області окупанти вирішили "купувати" голоси місцевих для "референдуму".

Президент Володимир Зеленський заявив, що нові так звані "референдуми" на окупованих територіях закриють для РФ можливість переговорів з Україною і цивілізованим світом.

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