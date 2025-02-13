Паспорт-книжечка или ID-карта: когда обмен станет обязательным

Паспорта-книжечки образца 1994 года остаются в силе, и их можно обменять на ID-карту по желанию. Обязательный обмен происходит в случаях изменения информации или повреждения документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Законодательство не устанавливает конечной даты действия этих документов, поэтому их можно использовать и в дальнейшем, если не возникают другие обстоятельства.
Однако есть случаи, когда обмен паспорта является обязательным:
Во время военного положения паспорта-книжечки, в которые не вклеены фото по достижении 25 или 45 лет (если срок вклеивания фото наступил после 24 января 2022 года), подлежат вклеиванию новой фотографии в течение 30 календарных дней после прекращения или отмены военного положения.
ID-карта - это современный документ, имеющий много преимуществ перед паспортом-книжечкой:
Таким образом, обмен паспорта на ID-карту не является обязательным, если ваш паспорт-книжечка в надлежащем состоянии. Тем не менее, ID-карта предлагает множество преимуществ и может быть полезным инструментом для доступа к электронным услугам и повышения безопасности ваших персональных данных.
Напомним, что если нужно продлить срок действия паспорта для выезда за границу, это можно сделать в подразделениях ГМС. Но при наличии насущной необходимости выезда или через консульские учреждения.