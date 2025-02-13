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Паспорт-книжечка или ID-карта: когда обмен станет обязательным

Фото: что выбрать и когда обмен обязателен (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Паспорта-книжечки образца 1994 года остаются в силе, и их можно обменять на ID-карту по желанию. Обязательный обмен происходит в случаях изменения информации или повреждения документа.

Законодательство не устанавливает конечной даты действия этих документов, поэтому их можно использовать и в дальнейшем, если не возникают другие обстоятельства.

Однако есть случаи, когда обмен паспорта является обязательным:

  • Изменение информации в документе (например, в случае смены фамилии или имени).
  • Непригодность паспорта к использованию из-за физических повреждений или фото, которые делают невозможным идентификацию личности.
  • Достижение 25 или 45 лет и невклеивание фото в паспорт-книжечку в течение одного месяца. Важно: это правило не касается периода военного положения!

Во время военного положения паспорта-книжечки, в которые не вклеены фото по достижении 25 или 45 лет (если срок вклеивания фото наступил после 24 января 2022 года), подлежат вклеиванию новой фотографии в течение 30 календарных дней после прекращения или отмены военного положения.

ID-карта - это современный документ, имеющий много преимуществ перед паспортом-книжечкой:

  • Встроенный электронный носитель для повышенной безопасности.
  • Лучшая защита персональных данных.
  • Удобный доступ к государственным электронным услугам, в частности через портал государственных услуг "Дія".
  • Содержит информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП).

Таким образом, обмен паспорта на ID-карту не является обязательным, если ваш паспорт-книжечка в надлежащем состоянии. Тем не менее, ID-карта предлагает множество преимуществ и может быть полезным инструментом для доступа к электронным услугам и повышения безопасности ваших персональных данных.

Напомним, что если нужно продлить срок действия паспорта для выезда за границу, это можно сделать в подразделениях ГМС. Но при наличии насущной необходимости выезда или через консульские учреждения.

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Паспорт УкраїниДияГМС