RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Паспорт не брать, на "референдумы" не ходить. Советы украинцам на оккупированных территориях

Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

Украинцам, которые остаются на временно оккупированных территориях, советуют не участвовать в незаконных "референдумах", а также не сотрудничать с оккупантами и не получать российский паспорт.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что псевдореферендумы не будут иметь никакого юридического значения.

При этом Украина потребует дальнейшего усиления международных санкций против РФ. Защитники, в свою очередь, продолжат делать свою работу.

"Наши Вооруженные Силы ответят на все эти "референдумы", - сказала она.

Советы украинцам

Жителям оккупированных территорий Верещук советует игнорировать "референдумы".

"Не поддаваться запугиванию и шантажу. Не принимать участие в голосовании", - добавила она.

Верещук отметила, что согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены.

Организаторы "референдумов" будут наказаны по статье 111-1, часть 5 УКУ - это лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Относительно тех, кто будет голосовать на запрещенном законом "референдуме", некоторые юристы считают, что такие действия могут подпадать под статью 110 часть 1 Уголовного кодекса "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" - это лишение свободы до 5 лет.

"Итак, еще раз настоятельно советую жителям ТОТ: паспорт не брать, на "референдумы" не ходить, с оккупантами не сотрудничать, по возможности уехать из ТОТ", - резюмировала Верещук.

Напомним, оккупанты в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей объявили о намерении провести псевдореферендумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что проведение "референдумов" не изменяет сути войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина ВерещукРеферендумОРДЛО