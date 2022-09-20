Паспорт не брать, на "референдумы" не ходить. Советы украинцам на оккупированных территориях

Она подчеркнула, что псевдореферендумы не будут иметь никакого юридического значения.

При этом Украина потребует дальнейшего усиления международных санкций против РФ. Защитники, в свою очередь, продолжат делать свою работу.

"Наши Вооруженные Силы ответят на все эти "референдумы", - сказала она.

Советы украинцам

Жителям оккупированных территорий Верещук советует игнорировать "референдумы".

"Не поддаваться запугиванию и шантажу. Не принимать участие в голосовании", - добавила она.

Верещук отметила, что согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены.

Организаторы "референдумов" будут наказаны по статье 111-1, часть 5 УКУ - это лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Относительно тех, кто будет голосовать на запрещенном законом "референдуме", некоторые юристы считают, что такие действия могут подпадать под статью 110 часть 1 Уголовного кодекса "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" - это лишение свободы до 5 лет.

"Итак, еще раз настоятельно советую жителям ТОТ: паспорт не брать, на "референдумы" не ходить, с оккупантами не сотрудничать, по возможности уехать из ТОТ", - резюмировала Верещук.