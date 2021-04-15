Похмуро, дощ, місцями мокрий сніг: погода в Україні і Києві на завтра

У п'ятницю погоду в Україні продовжить формувати малорухливий циклон Xander. Очікуються короткочасні дощі по всій території країни, в західних районах з мокрим снігом. Вночі на південному сході без істотних опадів.

У високогір'ї Карпат місцями випаде сніг, температура повітря протягом доби від 2 до 7 градусів морозу.

Вітер на правобережній Україні переважно західний, на решті території - південний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла, вдень градусники покажуть від +8 до +13. У східних областях до 16 градусів, в західних - від 4-9 тепла.



Фото: карта погоди в Україні 16 квітня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві на завтра також прогнозують похмуру і дощову погоду. Температура вдень в столиці буде коливатися від +10 до +12, а вночі термометри покажуть від +5 до +7 градусів. Очікується західний вітер, 7-12 метрів в секунду.



Фото: карта погоди в Києві 15 квітня (meteo.gov.ua)