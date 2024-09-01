RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пашинян заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях

Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Республика Армения заморозила свое участие в организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) на всех уровнях. Страна считает это решение достаточным.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News am.

В частности, выступая на пресс-конференции в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, Пашинян затронул вопрос о том, что должно произойти, чтобы Армения вышла из ОДКБ.

"Могут быть дискуссии. Один может сказать, что этого достаточно, другой может сказать, что этого недостаточно, но здесь надо смотреть, у кого какие оценочные полномочия. Я уважаю все точки зрения, но с другой стороны, мы приняли то решение, которое приняли", - сказал премьер Армении.

Пашинян добавил, что на данный момент "мы не видим" необходимости принимать другое решение. Однако это не значит, что страна не увидит необходимости принимать другое решение в следующий момент.

Выход Армении из ОДКБ

Напомним, что власти Армении стали резко критиковать ОДКБ за бездействие, когда в сентябре 2023 года Азербайджан начал свою операцию в Нагорном Карабахе. С тех пор Армения начала сближаться с Западом и отдалилась от России.

Начиная с марта 2024 года Пашинян неоднократно заявлял, что страна выйдет из ОДКБ. Также он утверждал, что две страны из организации помогали Азербайджану в подготовке к операции против Армении в 2023 году.

Ранее РБК-Украина писало, что Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в августе 2024 года. Это уже был четвертый отказ страны от участия в учениях

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАрмения