RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пашинян отверг возможность размещения миротворцев РФ из Карабаха в Армении

Фото: Никол Пашинян, премьер Армении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские миротворцы должны будут вернуться на территорию РФ в случае, если они выйдут из Нагорного Карабаха.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению.

"Если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, то они должны отправиться в Россию", - подчеркнул Пашинян. 

Так он прокомментировал возможность размещения российских миротворцев в Армении. 

Что предшествовало

Напомним, несколько недель назад Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" на территории Нагорного Карабаха, в результате которого непризнанная "республика" капитулировала. 

При этом Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона. 

На прошлой неделе глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающую Нагорный Карабах.

Уже сегодня МИД РФ заявили, что деятельность их миротворцев на территории Нагорного Карабаха сейчас обсуждается с Азербайджаном. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНикол ПашинянАрменияНагорный Карабах