Пашинян не збирається йти у відставку

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не збирається подавати у відставку. Однак він вважає себе головним відповідальним за ситуацію в Нагірному Карабасі.

Про це Нікол Пашинян повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"У моєму порядку денному лише одне питання - забезпечення стабільності в країні. Іншого питання в моєму порядку денному немає... Звичайно, я розумію, що я є головним відповідальним за дану ситуацію", - сказав Пашинян в інтерв'ю місцевим ЗМІ, відповідаючи на питання про можливість відставки.

Нагадаємо, Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії припинення війни в Карабаху.

Після цього в Єревані почалися масові протести. Представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку".

Крім того, у Вірменії правоохоронці вже затримали 10 опозиційних лідерів, яких звинувачують в організації масових акцій протесту в Єревані.