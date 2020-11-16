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Пашинян вважає себе головним відповідальним за ситуацію в Карабасі

Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає себе головним відповідальним за ситуацію в Нагірному Карабасі. За його словами, зникли сотні вірменських солдатів.

Про це він заявив під час онлайн прес-конференції, вона транслюється на його сторінці в Facebook.

Пашинян також повідомив, що кілька сотень солдатів і офіцерів вірменських ВС пропали без вісті в ході військових дій в Нагірному Карабасі.

"Звичайно, я розумію, що головним відповідальним за дану ситуацію є я", - зазначив він.

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Пашинян заявив, що неможливо змінити пункти, закріплені в тристоронній заяві щодо Нагірного Карабаху від 9 листопада.

"Змінити пункти документа означатиме змінити військову ситуацію. Сьогодні це нереально. Необхідно провести переговори, тому що в документі є положення, які потребують коментарів, і найкращі пропозиції спробуємо реалізувати", - сказав він.

Нагадаємо, Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії рол припинення війни в Карабаху.

Після цього в Єревані почалися масові протести. Представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку".

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