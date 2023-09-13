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Пашинян раскритиковал РФ и намерен полностью ратифицировать Римский статут

Фото: Никол Пашинян, премьер Армении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вторжение России в Украину показало, что Армения больше не может рассматривать Москву как гаранта своей безопасности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

"В результате событий в Украине возможности России изменились", - рассказал глава армянского правительства, добавив, что Кремль стремится избежать напряженных отношений с Азербайджаном и его близким союзником Турцией. 

По его словам, стратегия Армении должна заключаться в том, чтобы попытаться в конфликте с Азербайджаном  максимально снизить зависимость от других.

Стоит заметить, что глава армянского правительства еще вчера заявлял, что его страна намерена ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, поскольку Организация Договора о коллективной безопасности “не выполняет свои обязательства перед Арменией”. 

"Сегодня мы пытаемся использовать инструменты, которые мы можем получить, чтобы добавить факторы к безопасности границ, которые помогут нам. Римский статут не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям. Мы его ратифицируем, потому что хотим, чтобы события сентября 2022 года и мая 2021 года расследовал Международный уголовный суд", - рассказал премьер. 

Напряжение отношений между Арменией и Россией

Напомним, последнее время отношения между Арменией и Россией напряжены. С этим связан ряд факторов. 

В частности, Армения согласилась провести на своей территории военные учения с США. 

Также в Кремле обеспокоены решением Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за депортацию украинских детей. 

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Российская ФедерацияНикол ПашинянАрменияМеждународный уголовный судВойна России против Украины