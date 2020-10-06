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Пашинян відвідав Нагірний Карабах

Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян напередодні відвідав невизнану Нагірно-Карабаську республіку. Він провів там нараду з вищим офіцерським складом Збройних сил.

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Про це повідомляє прес-служба уряду Вірменії.

Як повідомляється, у ході наради командувач Армією оборони Карабаху генерал-майор Джалал Арутюнян повідомив про оперативну обстановку та контрудари по військах Азербайджану. Також були обговорені наступні військові кроки з боку вірменських Збройних сил.

Нагадаємо, Пашинян не виключає застосування російських сил, які перебувають на території країни, у конфлікті з Азербайджаном.

Водночас у Кремлі назвали умову для введення російських миротворців у зону нагірно-карабаського конфлікту.

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про готовність РФ сприяти врегулюванню конфлікту в Нагірному Карабасі, але виключно в рамках Мінської групи ОБСЄ.

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