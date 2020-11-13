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Пашинян пояснив, чому не йде у відставку

Автор: Инна Собора

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пояснив своє небажання йти у відставку. За його словами, це означало "дезертирство".

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Про це пише "Радіо Азатутюн".

Пашинян прокоментував чому він не пішов у відставку, щоб уникнути підписання тристороннього документа з Азербайджаном і Росією про закінчення бойових дій в Нагірному Карабасі.

"Тому що це означало б дезертирство, це означало б перекласти обов'язок виконати пекельну місію заради солдатів на чужі плечі, сподіваючись, що пізніше скажуть, що Пашинян був настільки патріотичний, що не підписав документ, а інший виявився слабким і підписав", - сказав прем'єр.

Пашинян зазначив, що "документ дійсно поганий для нас (Вірменії, - ред.), але не потрібно його ще більше погіршувати насправді".

Нагадаємо, 12 листопада у Вірменії представники 17 політичних сил провели ходу, вимагаючи відставки Пашиняна.

Раніше він заявляв, що Вірменія пішла на перемир'я в Нагірному Карабасі з подальшою передачею його територій Азербайджану, оскільки опинилася в безальтернативній ситуації.

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