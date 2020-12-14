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Пашинян звинуватив Азербайджан в провокаціях через загострення в Нагірному Карабасі

Єреван, Понеділок 14 грудня 2020 12:32
Пашинян звинуватив Азербайджан в провокаціях через загострення в Нагірному Карабасі
Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Игорь Литвиненко

Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян звинуватив Азербайджан в провокаційних діях, які призвели до загострення ситуації в Нагірному Карабасі. За його словами, такі дії Азербайджану спрямовані на знецінення присутності російських миротворців в регіоні.

Про це Пашинян заявив під час звернення до народу 14 грудня, передають "Новини Вірменії".

Він заявив, що азербайджанські військові в суботу атакували села Хін Тахер і Хцаберд Гадрутського району Карабаху під час того, як туди ще не були дислоковані російські миротворці. При цьому Пашинян додав, що цивільного населення в селах не було.

"Звичайно, дії Азербайджану провокаційні, але вони також спрямовані на знецінення присутності російських миротворців в регіоні", - сказав Пашинян.

Нагадаємо, вранці в суботу, 12 грудня, Вірменія заявила про спробу азербайджанських військових атакувати одну з військових позицій в Нагірному Карабасі. В результаті поранення отримали шість карабахських військових.

При цьому Азербайджан заявив, що не порушував режим перемир'я в Нагірному Карабасі і звинуватив в обстрілі Вірменії.

Пізніше Азербайджан заявили про проведення "вимушеної антитерористичної операції" в околицях селища Гадрут в Нагірному Карабасі.

Також РБК-Україна писало, що Росія заявила, що режим припинення вогню в Карабасі зберігається.

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Новини України Політика АрменияАзербайджанНагорный КарабахНікол Пашинян

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