Пашинян назвав терміни своєї відставки з посади прем'єра Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що піде у відставку в останню декаду квітня. Про це він домовився з опозицією країни і президентом Арменом Саркісяном.

"Я збираюся піти у відставку в останній декаді квітня. Після цього, згідно з домовленостями, досягнутими між парламентськими силами і президентом, вибори прем'єр-міністра відбудуться на сьомий день з дотриманням належних процедур", - заявив він.

Прем'єр Вірменії додав, що знову висуне себе на посаду глави уряду.

"Інші фракції не висунуть кандидатури, а фракція "Мій крок" не обере мене прем'єром. Вдруге фракція знову висуне свою кандидатуру і знову не обере. Парламент розпуститься, і 20 червня будуть вибори", - повідомив він.