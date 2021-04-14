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Пашинян назвав терміни своєї відставки з посади прем'єра Вірменії

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що піде у відставку в останню декаду квітня. Про це він домовився з опозицією країни і президентом Арменом Саркісяном.

Про це повідомляє видання Aysor.

"Я збираюся піти у відставку в останній декаді квітня. Після цього, згідно з домовленостями, досягнутими між парламентськими силами і президентом, вибори прем'єр-міністра відбудуться на сьомий день з дотриманням належних процедур", - заявив він.

Прем'єр Вірменії додав, що знову висуне себе на посаду глави уряду.

"Інші фракції не висунуть кандидатури, а фракція "Мій крок" не обере мене прем'єром. Вдруге фракція знову висуне свою кандидатуру і знову не обере. Парламент розпуститься, і 20 червня будуть вибори", - повідомив він.

Нагадаємо, про те, що Пашинян збереже повноваження прем'єра Вірменії до виборів, стало відомо в середині березня. Згідно з законодавством країни, для дострокових виборів потрібно розпустити парламент. Це можливо, якщо глава уряду піде у відставку і парламент двічі не зможе обрати нового прем'єра.

Крім того, раніше Пашинян оголосив дострокові вибори у Вірменії, які відбудуться 20 червня. Голосування має покласти край політичній кризі, який триває з осені минулого року, коли Вірменія фактично зазнала поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

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Новини України Нікол ПашинянАрменияотставка
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