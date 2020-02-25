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Пашинський заявив про обшуки його дому детективами НАБУ

Новини » Політика     25.02.2020 - 05:52
Пашинський заявив про обшуки його дому детективами НАБУ
Фото: Сергій Пашинсьий (з відкритих джерел)

Йдеться про справу виробництва бронеавтомобілів "Варта"

Колишній народний депутат України Сергій Пашинський заявив, що у його помешканні детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) провели обшуки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook ввечері 24 лютого.

За словами Пашинського, обшуки відбулися о 7:00 зранку у рамках справи щодо броньованих автомобілів "Варта".

"О 7 ранку до мене прийшли детективи НАБУ в супроводі спецназу для проведення обшуку по справі, де я звинувачуюсь в організації виробництва броньованих автомобілів "Варта" з метою заволодіння бюджетними коштами", - написав він.

Зазначимо, Пашинський зараз перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

НАБУ раніше у справі заволодіння державним майном та зловживання службовим становищем посадовими особами провело обшуки на підприємстві оборонно-промислового комплексу "Українська бронетехніка".

Нагадаємо, 21 лютого Офіс генпрокурора із залученням фахівців внутрішнього аудиту концерну "Укроборонпром" провів обшуки в комплексі будівель "Укроборонсервісу". За даними слідства, посадовці завдали державі значних збитків. Крім того, вони можуть бути причетні до присвоєння, розтрати та заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

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