Глава ПАРЄ: Україна зобов'язана запросити наших спостерігачів на вибори

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є заявила, що Україна зобов'язана щороку запрошувати спостерігачів ПАРЄ для моніторингу виборчих кампаній. Про це сказано в повідомленні на сайті ПАРЄ.

Так, Паск'є шкодує, що Верховна рада України вирішила відкликати запрошення для спостерігачів від ПАРЄ для здійснення моніторингу позачергових виборів до ВР, які відбудуться 21 липня. Вона нагадала, що асамблея мала тривалу практику співпраці з Україною у спостереженні за виборами, починаючи з 1994 року, що створило можливість "істотно поліпшити" нормативно-правову базу та виборчі практики в Україні.

"Я повинна звернути увагу, що Україна як член Ради Європи знаходиться під процедурою моніторингу асамблеї і має зобов'язання запрошувати Асамблею спостерігати за президентськими і парламентськими виборами", - підкреслила президент ПАРЄ.

Паск'є заявила про готовність обговорити і поліпшити відносини між асамблеєю, Верховною радою та делегацією ПАРЄ.

Нагадаємо, у вівторок спікер Верховної ради Андрій Парубій відкликав своє запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергові вибори в Раду. Парубій зазначив, що підписав лист до президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліані Морі Паск'є про відкликання запрошення для міжнародних спостерігачів.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці червня ПАРЄ прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ.

Після цього делегації України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини покинули засідання ПАРЄ у знак протесту проти повернення делегації Росії.