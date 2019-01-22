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В ПАРЄ заявили про кризу через позбавлення делегації РФ права голосу

Новини » Політика    22.01.2019 - 22:53
В ПАРЄ заявили про кризу через позбавлення делегації РФ права голосу
Фото: ПАРЄ (flickr.com parliamentaryassembly)

Генсек Ради Європи в черговий раз виступив за вирішення конфлікту з Росією

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що позбавлення російської делегації голосу не поліпшило становища з правами людини в Росії, не привело до повернення Криму, однак стало причиною кризи в Раді Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт, опублікований на сайті Ради Європи.

Так, у своїй промові на сесії ПАРЄ він в черговий раз виступив за вирішення конфлікту з Росією.

За його словами, рішення асамблеї позбавити російську делегацію права голосу не призвело "до повернення Криму Україні, ні до поліпшення ситуації з правами людини в Росії". Замість цього ситуація породила кризу всередині організації. Він настійно закликав асамблею і комітет міністрів сісти за стіл переговорів і конкретно працювати над уточненням правил і розподілом повноважень між двома органами.

Відмічено також, що він повідомив про отриманий від 59 правозахисників РФ лист. В якому, як повідомив, вони закликали до компромісного рішення, щоб уникнути виходу Росії з Ради Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна Дума РФ на пленарному засіданні у четвер, 17 січня прийняла рішення не направляти російську делегацію в Парламентську асамблею Ради Європи в 2019 році.

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