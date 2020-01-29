ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації

Парламентської асамблеї Ради Європи затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення члена української делегації Олексія Гончаренка в Telegram.

За ратифікацію повноважень делегації Російської Федерації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

Нагадаємо, 28 січня глава делегації РФ Петро Толстой був обраний віцеспікером ПАРЄ.

Раніше Петро Толстой заявив, що російська делегація може покинути Парламентську асамблею Ради Європи. За його словами, Росія покине ПАРЄ, якщо її повноваження будуть обмежені.

Повноваження російської делегації на засіданні ПАРЄ були оскаржені з базових і процедурних причин. За словами члена української делегації Олексія Гончаренка, понад 30 делегатів ПАРЄ встали на підтримку цієї ініціативи і тепер це питання протягом двох днів буде вивчений в Асамблеї, і після цього буде прийнято остаточне рішення.

Відзначимо, 27 січня в Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ, в якій повернулася українська делегація. Україна повернулася після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російської делегації.